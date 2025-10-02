Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 2.10.2025 14:26

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 15 bin 247 personel alımı için KPSS 2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı ve başvurular 29 Eylül'de başladı. Adaylar tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlarken gözler KPSS 2025/5 tercih sonuç tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel ve 2 bin 753 işçi olmak üzere toplamda 18 bin personel alımı yapacak. 15 bin 247 personel alımı için KPSS 2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı. 2 bin 753 işçi için ise başvuru detayları İŞKUR tarafından ilan edilecek. Peki, KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ve detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak alımlar için tercih süreci 6 Ekim'de tamamlanacak. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarına çevrilecek.

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

