Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel ve 2 bin 753 işçi olmak üzere toplamda 18 bin personel alımı yapacak. 15 bin 247 personel alımı için KPSS 2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı. 2 bin 753 işçi için ise başvuru detayları İŞKUR tarafından ilan edilecek. Peki, KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ve detayları...