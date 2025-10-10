Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları bekleniyor! KPSS 2025/5 tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2025/5 kapsamında yapılan Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci hızla ilerliyor. Başvurular 6 Ekim'de tamamlandı ve tercih işlemlerinin ardından değerlendirme aşamasına geçildi. Adaylar, sonuçları kontrol etmek için Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesine yöneldi. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 6 Ekim'de sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri başladı. KPSS 2025/5 yerleştirme sonuçlarının en geç ekim ayı sonuna kadar duyurulması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulama işlemlerini yapabilecek.
Sağlık Bakanlığı personel alımı değerlendirmesi yapılırken öğrenim düzeyi, mezun olunan alan/program, sözleşmeli personel için aranan şartlar arasında tutarsızlık olması durumunda söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir.
Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.