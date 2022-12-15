Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Bakan Fahrettin Koca Meclis'te gazetecilerin sorularını cevaplandırırken teşvik ödemesi konusuna açıklık getirmiş ve ödemelerin tüm sağlık çalışanlarına yapılacağını kaydetmişti. Şimdilerde ise "Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL?" soruları binlerce sağlıkçının gündeminde yer ediniyor. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve son durum.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.
Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada birinci basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.
Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Bakan Koca tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı.
Bakan Koca, açıklamasında "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerini kullandı.
Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.
Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, kanser tarama hizmetleri, bulaşıcı hastalık sürveyansı, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak.