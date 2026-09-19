Sağlık Bakanlığı'ndan "aşırı şeker tüketimi" uyarısı: Diyabet riskini arttırıyor!

OKUL GIDASI LOGOSUYLA FARKINDALIK

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminden itibaren kazandırılmasının bireylerin yaşam boyu sürdüreceği davranışlarının oluşumunda önemli etkiye sahip olduğu belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı ve paydaş kurumlarla birlikte yürütülen Okul Gıdası Logosu çalışmalarıyla, okul çağındaki çocukların sağlıklı gıda seçeneklerine yönlendirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konularında eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, günlük beslenme düzeninde şekerle tatlandırılmış içecekler, tatlılar ve şeker içeriği yüksek ürünlerin tüketim sıklığı ve miktarının azaltılmasının önemine işaret edilerek, "Daha sağlıklı ve besleyici gıdaların tercih edilmesi sağlıklı yaşam anlayışı açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple; şekerle tatlandırılmış içecekler yerine öncelikle su ve şekersiz içeceklerin tercih edilmesi, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, tatlı ve şekerli ürünlerin küçük porsiyonlarda ve daha seyrek tüketilmesi, benzer ürünler arasında şeker miktarı daha düşük seçeneklerin tercih edilmesi, gıdaların etiketlerinin okunarak ürünlerin şeker içeriklerinin değerlendirilmesi önemlidir. Aşırı şeker tüketimi konusunda bireylerin yanı sıra ailelerin ve okulların da sürece dahil edilmesi; toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi açısından önemlidir" denildi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör