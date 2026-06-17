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Giriş Tarihi: 17.06.2026 21:56

Sağlık Bakanlığı'ndan diş hekimlerini yakından ilgilendiren açıklama: DUS'a girmeleri gerekmektedir

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerektiğini bildirdi.

AA
Sağlık Bakanlığı’ndan diş hekimlerini yakından ilgilendiren açıklama: DUS’a girmeleri gerekmektedir
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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin yaşanan sorunların çözümünde önemli bir aşamaya gelindiği belirtildi.

Son günlerde bu konuda bilgi kirliliği ve dezenformasyon yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"151. Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, kendi alanlarında bir uzmanlık programına yerleşebilecek puanı almaları ve müfredattaki gerekli eğitimleri tamamladıklarını belgelemeleri halinde uzmanlık belgesi almaları mümkün olacaktır. Bu kapsamda, doktoralı diş hekimlerinin DUS'a girmeleri, kendilerine herhangi bir kadro tahsisi, atama veya doğrudan yerleştirme hakkı sağlamamaktadır."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#SAĞLIK

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Sağlık Bakanlığı'ndan diş hekimlerini yakından ilgilendiren açıklama: DUS'a girmeleri gerekmektedir
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