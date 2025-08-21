Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı'ndan mesai dışı çalışma iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 21.8.2025 18:44 Son Güncelleme: 21.8.2025 18:53

Sağlık Bakanlığı'ndan mesai dışı çalışma iddiasına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, bazı haber siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan mesai dışı hizmetle ilgili yeni bir genelge yayımlandığı iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının mevzuata aykırı şekilde çalıştırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04.08.2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır.

Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir.

Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.

Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

