Sağlık Bakanlığı’ndan sigara ile mücadelede yeni hamle: Tiryakilere tedavi için SMS atılacak!

İŞTE UYGULAMANIN DETAYLARI

Yakın zamanda başka bir uygulamayı daha hayata geçireceklerini söyleyen Demirkol, "Hastanede hangi bölüme giderseniz gidin oradaki hekimimiz, 'Sigara içiyor musunuz, içiyorsanız bırakmak ister misiniz, bırakmak isterseniz randevu alalım mı?' şeklinde 3 soru soracak. Kişi isterse tedaviye başlayacak" ifadesini kullandı. Demirkol, "Sigara kullanma oranlarını düşürmeliyiz. Elektronik sigara ve puf kullanımı hızla artıyor. Elektronik sigaranın daha az zararlı olduğunu gösteren hiçbir yayın yok" diye konuştu.