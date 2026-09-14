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Giriş Tarihi: 14.09.2026 16:50

Sağlık çalışanı Ahsengül kaza kurbanı

Antalya'da otomobilin ağaca çarptığı kazada sağlık çalışanı Ahsengül İnce (25) hayatını kaybetti, kardeşi sürücü İsmail Can İnce ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Sağlık çalışanı Ahsengül kaza kurbanı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Finike- Kumluca kara yolunun Deniz Yolu mevkisinde meydana geldi. İsmail Can İnce'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü İsmail Can İnce'nin ağır yaralandığı, yanındaki kardeşi Ahsengül İnce'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Can İnce ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Antalya'daki hastanede yoğun bakıma alındı.

YAKINLARI VE MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kumluca'daki özel bir hastanede sağlık çalışanı olan Ahsengül İnce'nin ölüm haberi ailesi, yakınları ve meslektaşlarını gözyaşlarına boğdu. Ahsengül İnce'nin ilçede iyilik ve yandım severliği ile bilindiği herkesin yardımına koştuğu öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ahsengül İnce, Kumluca ilçesinde ailesi, yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi.

#ANTALYA

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Sağlık çalışanı Ahsengül kaza kurbanı
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