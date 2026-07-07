Sağlık camiasını tam 225 milyon TL dolandırdı! Eşinin ifadesi pes dedirtti: Bana İstanbul’a gidiyorum dedi Fransa’dan çıktı!





ŞÜPHELİ FRANSA'DA EŞİ GÖZALTINDA



Soruşturma kapsamında Fatma A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Fatih A.'nın ise 1 Temmuz 2026 tarihinde Fransa'ya çıktığının tespit edilmesi nedeniyle yakalanamadığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin banka hesaplarına el konulmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı, ayrıca Fatih A.'nın ikametinde, iş yerinde ve üniversitedeki odasında arama yapılması için gerekli talimatların verildiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Fatma A., buradaki ifadesi sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"EŞİM GİDERKEN VEDALAŞMADI BİLE"



Savcılıkta ifade veren Fatma A., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Eşim ek gelir olsun diye abimin üzerine emlak ofisi açtı. Eşim ya da müştekiler benim üzerime hiç para yatırmadı. Fatih'in yaptıklarından haberim yok. İki tane çocuğumuz var. Giderken vedalaşmadı bile, bana İstanbul'a gidiyorum dedi. Müştekilerden birinin avukatı beni arayarak eşimin kaçtığını söyledi, bu şekilde haberdar oldum. Herhangi bir eyleme iştirakta bulunmadım. Kullandığım araba kiralık. Yaşam tarzımızda hiçbir değişiklik olmadı. Eşimle birlikte yurt dışına gidiyorduk. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör