Giriş Tarihi: 30.8.2025 07:58

SAĞLIK OCAKLARI 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI? 30 Ağustos 2025 hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri çalışma durumu

30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte sağlık kurumlarının çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar, resmi tatil gününde hastanelerin poliklinik hizmeti sunup sunmayacağını araştırıyor. Aynı şekilde sağlık ocaklarının açık olup olmadığı da gündemdeki sorular arasında yer alıyor. Peki, 30 Ağustos’ta hastaneler açık mı, sağlık ocakları hizmet veriyor mu? İşte ayrıntılar…

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sağlık kurumlarının durumu merak ediliyor. Resmi tatil nedeniyle hastanelerin poliklinik hizmeti sınırlı olacak ve sağlık ocaklarının çoğu kapalı olacak. Vatandaşlar, acil durumlar için hangi birimlerin hizmet verdiğini araştırıyor.Peki, 30 Ağustos'ta hastaneler açık mı?

30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları da hizmet vermeyecektir.

Ancak, hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecektir.

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczanelerin listesine, ilgili eczacı odalarının internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

