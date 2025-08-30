SAĞLIK OCAKLARI 30 AĞUSTOS’TA AÇIK MI? 30 Ağustos 2025 hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri çalışma durumu

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczanelerin listesine, ilgili eczacı odalarının internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.