SAĞLIK OCAKLARI 30 AĞUSTOS’TA AÇIK MI? 30 Ağustos 2025 hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri çalışma durumu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sağlık kurumlarının durumu merak ediliyor. Resmi tatil nedeniyle hastanelerin poliklinik hizmeti sınırlı olacak ve sağlık ocaklarının çoğu kapalı olacak. Vatandaşlar, acil durumlar için hangi birimlerin hizmet verdiğini araştırıyor.Peki, 30 Ağustos'ta hastaneler açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle hastaneler ve sağlık ocakları da hizmet vermeyecektir.
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczanelerin listesine, ilgili eczacı odalarının internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.