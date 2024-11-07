Sağlık Raporu karşılığı rüşvete darbe: 2’si doktor, 8 kişi tutuklandı

Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde düzenlenen sağlık raporlarında usulsüzlük yapıldığına dair somut deliller elde edildi.
Bunun üzerine harekete geçen Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden doktor Y.B. ve M.H.A. ile birlikte emekli kamu görevlisi O.A., O.C., S.B., B.G., G.C. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayın firari şüphelisi olan doktor E.B.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.