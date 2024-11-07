Sağlık Raporu karşılığı rüşvete darbe: 2’si doktor, 8 kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden doktor Y.B. ve M.H.A. ile birlikte emekli kamu görevlisi O.A., O.C., S.B., B.G., G.C. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayın firari şüphelisi olan doktor E.B.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.