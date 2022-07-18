Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Yönetimi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Sağlık yönetimi bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:03 Son Güncelleme: 18.7.2022 14:06

Sağlık Yönetimi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Sağlık yönetimi bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

YKS sonuçları ardından tercihler için araştırılan bölümler arasında sağlık yönetimi bölümü de yer alıyor. Bu bölümü tercih edecek aday öğrenciler çeşitli üniversitelerde sağlık yönetimi taban puanları araştırmasına koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 sağlık yönetimi üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, sağlık yönetimi taban puanları 2022…

Sağlık Yönetimi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Sağlık yönetimi bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Sağlık yönetimi taban puanları 2022 sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Üniversite tercihleri öncesinde seçecekleri bölüme ve üniversiteye karar verecek öğrenciler sağlık bölümlerine yoğun ilgi gösteriyor. Peki, ÖSYM ile 2022 sağlık yönetimi üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, sağlık yönetimi taban puanları…

2022 SAĞLIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 sağlık yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

SAĞLIK YÖNETİMİ ÜNİVERSİTE PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

SAĞLIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
4+0
4+0
5+0		 4
4
4
5		 111.742
118.000
118.441
127.000		 315,06679
356,07609
339,29684
321,23505
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 6+0
6+0
6+0
7+0		 6
6
6
7		 189.670
170.000
154.331
160.000		 288,24715
335,24104
324,77766
308,75006
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 3+0
4+0
3+0
4+0		 3
4
3
4		 211.339
245.000
209.060
225.000		 282,48740
311,98744
307,10539
289,84067
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 12+0
15+0
10+0
10+0		 12
15
10
10		 246.898
210.000
198.303
189.000		 274,01073
322,06305
310,22677
299,57193
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 253.353
212.000
200.904
199.000		 272,62251
321,36894
309,44947
296,67261
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 5+0
12+0
5+0
7+0		 5
12
5
7		 255.071
201.000
148.366
165.000		 272,26480
324,91249
326,98917
306,95106
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 272.994
237.000
220.051
211.000		 268,59471
313,97326
304,04406
293,25292
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 299.167
254.000
242.139
236.000		 263,53693
309,34811
298,26629
287,17100
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 322.678
273.000
252.017
240.000		 259,32276
304,42416
295,89008
286,10379
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 6+0
5+0
4+0
3+0		 6
5
4
3		 331.102
268.000
248.845
190.000		 257,89653
305,62534
296,65695
299,13821
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 5+0
5+0
4+0
4+0		 5
5
4
4		 334.569
271.000
263.578
260.000		 257,32021
304,91441
293,13126
281,64671
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 3+0
4+0
3+0
4+0		 3
4
3
4		 350.492
439.000
516.849
321.000		 254,71807
270,93301
251,42514
269,47086
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 8+0
7+0
3+0
4+0		 8
7
3
4		 359.677
303.000
257.151
251.000		 253,27691
297,37330
294,63994
283,50837
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 367.257
292.000
274.912
264.000		 252,11122
299,91238
290,57977
280,68245
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 371.210
317.000
296.932
292.000		 251,49831
294,16342
285,86234
274,93574
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 9+0
11+0
6+0
8+0		 9
11
6
8		 375.084
306.000
276.403
267.000		 250,90767
296,48635
290,23364
280,17164
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 380.895
317.000
280.195
271.000		 250,02933
294,10045
289,42945
279,13926
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 5+0
7+0
5+0
5+0		 5
7
5
5		 381.388
347.000
286.893
257.000		 249,95941
287,71144
287,96977
282,22126
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 6+0


 6


 402.099


 246,91564
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 403.724
345.000
323.943
329.000		 246,70338
288,07436
280,47146
267,97220
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 405.594
346.000
320.917
300.000		 246,42692
288,04596
281,05657
273,27362
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 5+0


 5


 411.799


 245,55715
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 7+0


 7


 435.810


 242,32013
—-
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 441.381
370.000
343.100
339.000		 241,58590
283,19301
276,93960
266,30884
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 452.643
376.000
325.707
298.000		 240,12613
281,97332
280,15030
273,81811
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 454.811
408.000
376.437
398.000		 239,84973
276,13347
271,16503
256,94609
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
6+0
4+0
5+0		 4
6
4
5		 460.950
395.000
348.043
363.000		 239,07010
278,45061
276,06467
262,34775
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 468.133
385.000
388.296
441.000		 238,17853
280,30712
269,24510
251,01805
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2


 62


 473.376


 237,51274
—-
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 480.321
389.000
336.817
336.000		 236,65259
279,57921
278,07463
266,80464
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 482.860
404.000
343.766
333.000		 236,33277
276,83644
276,81275
267,34075
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 487.977
419.000
382.330
392.000		 235,71150
274,14227
270,21391
257,81561
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 494.666
415.000
359.554
349.000		 234,88611
274,87510
274,02193
264,53268
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 499.263
435.000
401.808
389.000		 234,30214
271,49103
267,11544
258,31180
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 522.426
464.000
443.426
364.000		 231,23963
266,74149
261,02016
262,15315
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
2+0
2+0
2+0		 4
2
2
2		 541.021
318.000
264.742
247.000		 228,39606
293,99218
292,87066
284,61348
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 541.051
465.000
417.147
435.000		 228,39063
266,65522
264,81001
251,74799
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 40+1


 41


 545.087


 227,65891
—-
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 546.550
493.000
507.526
 227,37394
262,36291
252,56587
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 549.765
481.000
482.019
 226,73952
264,19953
255,83443
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
70+2
65+2
65+2		 82
72
67
67		 557.377
460.000
391.217
386.000		 225,07038
267,49579
268,77720
258,80159
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 562.597
547.000
500.014
458.000		 223,67702
254,75558
253,52004
248,75548
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
4+0
2+0
4+0		 4
4
2
4		 564.999
610.000
235.069
456.000		 222,93328
246,65543
300,05562
249,00655
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
50+2

 62
52

 578.685
500.000

 214,52039
261,40940
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 580.571
493.000
435.802
438.000		 211,88648
262,42254
262,09190
251,40951
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
21+0
36+0
45+0		 20
21
11
13		 Dolmadı
610.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
246,69462
Dolmadı
Dolmadı
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
65+2		 43
72
72
67		 Dolmadı
546.000
470.271
451.000		 Dolmadı
254,87434
257,37293
249,60980
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
70+2
65+2
72
72
67		 Dolmadı
703.000
621.366
581.000		 Dolmadı
235,91787
239,76385
234,90019
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
50+2
50+2		 24
82
52
52		 Dolmadı
608.000
495.187
456.000		 Dolmadı
246,87052
254,12555
248,97758
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600+40
1750+44
1750+44
1500+38		 788
1.794
1794
1538		 Dolmadı
792.000
742.984
609.000		 Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0
1+0
1+0
1+0


1		 Dolmadı

Dolmadı
447.000		 Dolmadı

Dolmadı
250,13764
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 4
52
52
52		 Dolmadı
864.000
759.854
667.000		 Dolmadı
220,84927
225,45530
225,89317
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
50+2
 13
62
52
 Dolmadı
720.000
732.315
 Dolmadı
234,13760
228,70761
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 900+23
800+20
1000+25
1000+25		 122
820
612
633		 Dolmadı
954.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,73428
Dolmadı
Dolmadı
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 20+0
20+0


Dolmadı


 Dolmadı
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
 18
41
41
 Dolmadı
575.000
554.357
 Dolmadı
250,99064
246,98731
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
21+0
20+0
23+0		 5
8
14
13		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
50+2		 7
62
62
52		 Dolmadı
795.000
660.672
658.000		 Dolmadı
226,77652
235,83172
226,94037
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
60+2
50+2
52
43
18		 Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,91576
Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 34+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 20+0
8+0

 9
8

 Dolmadı
627.000

 Dolmadı
244,62676
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
60+2
60+2
 28
62
62
 Dolmadı
592.000
571.470
 Dolmadı
248,83393
245,06352
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
45+2
40+1
 12
47
41
 Dolmadı
722.000
705.514
 Dolmadı
233,93687
231,43692
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 22
72
72
72		 Dolmadı
592.000
510.978
503.000		 Dolmadı
248,83355
252,14061
243,23937
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 2
62
72
72		 Dolmadı
735.000
647.150
698.000		 Dolmadı
232,60023
237,15833
220,94339
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
 6
52
52
 Dolmadı
656.000
642.681
 Dolmadı
241,18862
237,59715
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 6+0
10+0
20+0
20+0		 1
4
5
7		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 10+0
3+0
5+0
2+0		 1
3
2
2		 Dolmadı
788.000
Dolmadı
434.000		 Dolmadı
227,40047
Dolmadı
251,85913
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 35
72
72
72		 Dolmadı
517.000
468.938
446.000		 Dolmadı
258,96348
257,54546
250,30024
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 1
62
72
72		 Dolmadı
692.000
651.448
716.000		 Dolmadı
237,10558
236,73193
215,12069
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 16
62
62
62		 Dolmadı
659.000
602.867
651.000		 Dolmadı
240,81005
241,69151
227,73453
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
40+1
60+2		 3
62
41
19		 Dolmadı
891.000
755.354
Dolmadı		 Dolmadı
218,52634
226,03089
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 3+0
3+0
3+0
10+0


4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
75+2
75+2		 8
72
77
77		 Dolmadı
761.000
634.543
640.000		 Dolmadı
229,98408
238,41146
228,97976
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 50+2
50+2
75+2
75+2
52
77
32		 Dolmadı
858.000
816.157
Dolmadı		 Dolmadı
221,33174
207,37977
Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 19
72
72
62		 Dolmadı
652.000
569.297
549.000		 Dolmadı
241,59758
245,30028
238,20732
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
30+1		 2
41
41
31		 Dolmadı
832.000
688.504
699.000		 Dolmadı
223,52840
233,11973
220,80855
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
50+2
40+1
 8
52
32
 Dolmadı
995.000
Dolmadı
 Dolmadı
193,61529
Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 18+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 47+0
38+0

 3
38

 Dolmadı
939.000

 Dolmadı
213,79066
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 29+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 68+0
85+0
90+0
90+0		 24
85
79
80		 Dolmadı
762.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
229,96245
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 34+0
34+0
54+0
63+0		 15
34
23
33		 Dolmadı
729.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
233,22945
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 20+0
25+0
4+0
4+0		 1
17

2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 25+0
38+0

 2
8

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 34+0
26+0
36+0
9+0		 1
25
13
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) EA 50+2
40+1
40+1
 4
23
12
 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 6
62
72
72		 Dolmadı
723.000
678.742
669.000		 Dolmadı
233,81156
234,05686
225,58467
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 13
62
62
62		 Dolmadı
671.000
575.095
560.000		 Dolmadı
239,48149
244,65871
237,12087
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
50+2
40+1
 31
52
41
 Dolmadı
588.000
543.122
 Dolmadı
249,35795
248,27888
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 57
62
62
62		 57
62
62
62		 Dolmadı
261,54827
261,15648
252,12588
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2


 12


 Dolmadı


 Dolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
50+2
40+1
40+1		 8
52
41
41		 Dolmadı
702.000
602.393
603.000		 Dolmadı
236,00539
241,74234
232,71242
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 30+1


 15


 Dolmadı


 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 EA 10+0
10+0
3+0
2+0
1
1
1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 50+2
50+2
40+1
 5
52
37
 Dolmadı
946.000
Dolmadı
 Dolmadı
212,91310
Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
70+2
60+2		 11
82
72
62		 Dolmadı
859.000
780.294
626.000		 Dolmadı
221,20455
222,41206
230,35680
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2


 63


 Dolmadı


 Dolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) EA 50+2
50+2

 10
52

 Dolmadı
681.000

 Dolmadı
238,34415
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 40+1
40+1
40+1
 35
41
41
 Dolmadı
602.000
610.157
 Dolmadı
247,59632
240,92337
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 21
72
72
72		 Dolmadı
592.000
506.191
511.000		 Dolmadı
248,89474
252,73163
242,38166
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
50+2
 9
62
52
 Dolmadı
636.000
639.310
 Dolmadı
243,58837
237,92974
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 42
62
62
62		 Dolmadı
514.000
464.233
460.000		 Dolmadı
259,30024
258,16415
248,50413
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 3
62
62
62		 Dolmadı
740.000
681.137
691.000		 Dolmadı
232,10688
233,82847
222,41241
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 80+2
70+2
65+2
65+2		 6
72
67
67		 Dolmadı
639.000
546.769
526.000		 Dolmadı
243,15346
247,86170
240,75341
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 40+1


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 40+1


 36


 Dolmadı


 Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 15
72
72
62		 Dolmadı
702.000
610.176
523.000		 Dolmadı
236,04277
240,92171
241,00326
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
22+0
9+0
36+0
12

8		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 1
72
72
72		 Dolmadı
647.000
594.448
590.000		 Dolmadı
242,18867
242,57958
234,05168
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 51+0
59+0

 1
29

 Dolmadı


 Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 7
62
62
62		 Dolmadı
721.000
605.771
634.000		 Dolmadı
233,98334
241,38466
229,58207
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
50+2
40+1		 1
62
52
29		 Dolmadı
857.000
793.617
Dolmadı		 Dolmadı
221,39878
219,63384
Dolmadı
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Ücretli)		 EA 4+0
7+0
8+0
2+0

1
0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
25+0
20+0
35+0
9
12
9		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
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