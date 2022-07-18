Sağlık Yönetimi taban puanları! 2022 ÖSYM ile Sağlık yönetimi bölümü taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

Sağlık yönetimi taban puanları 2022 sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Üniversite tercihleri öncesinde seçecekleri bölüme ve üniversiteye karar verecek öğrenciler sağlık bölümlerine yoğun ilgi gösteriyor. Peki, ÖSYM ile 2022 sağlık yönetimi üniversite taban – tavan puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, sağlık yönetimi taban puanları…
2022 SAĞLIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 sağlık yönetimi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
SAĞLIK YÖNETİMİ ÜNİVERSİTE PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
SAĞLIK YÖNETİMİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
4+0
4+0
5+0
|4
4
4
5
|111.742
118.000
118.441
127.000
|315,06679
356,07609
339,29684
321,23505
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|6+0
6+0
6+0
7+0
|6
6
6
7
|189.670
170.000
154.331
160.000
|288,24715
335,24104
324,77766
308,75006
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|3+0
4+0
3+0
4+0
|3
4
3
4
|211.339
245.000
209.060
225.000
|282,48740
311,98744
307,10539
289,84067
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|12+0
15+0
10+0
10+0
|12
15
10
10
|246.898
210.000
198.303
189.000
|274,01073
322,06305
310,22677
299,57193
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|253.353
212.000
200.904
199.000
|272,62251
321,36894
309,44947
296,67261
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|5+0
12+0
5+0
7+0
|5
12
5
7
|255.071
201.000
148.366
165.000
|272,26480
324,91249
326,98917
306,95106
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|272.994
237.000
220.051
211.000
|268,59471
313,97326
304,04406
293,25292
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|299.167
254.000
242.139
236.000
|263,53693
309,34811
298,26629
287,17100
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|322.678
273.000
252.017
240.000
|259,32276
304,42416
295,89008
286,10379
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|6+0
5+0
4+0
3+0
|6
5
4
3
|331.102
268.000
248.845
190.000
|257,89653
305,62534
296,65695
299,13821
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|5+0
5+0
4+0
4+0
|5
5
4
4
|334.569
271.000
263.578
260.000
|257,32021
304,91441
293,13126
281,64671
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|3+0
4+0
3+0
4+0
|3
4
3
4
|350.492
439.000
516.849
321.000
|254,71807
270,93301
251,42514
269,47086
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|8+0
7+0
3+0
4+0
|8
7
3
4
|359.677
303.000
257.151
251.000
|253,27691
297,37330
294,63994
283,50837
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|367.257
292.000
274.912
264.000
|252,11122
299,91238
290,57977
280,68245
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|371.210
317.000
296.932
292.000
|251,49831
294,16342
285,86234
274,93574
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|9+0
11+0
6+0
8+0
|9
11
6
8
|375.084
306.000
276.403
267.000
|250,90767
296,48635
290,23364
280,17164
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|380.895
317.000
280.195
271.000
|250,02933
294,10045
289,42945
279,13926
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|5+0
7+0
5+0
5+0
|5
7
5
5
|381.388
347.000
286.893
257.000
|249,95941
287,71144
287,96977
282,22126
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|402.099
—
—
—
|246,91564
—
—
—
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|403.724
345.000
323.943
329.000
|246,70338
288,07436
280,47146
267,97220
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|405.594
346.000
320.917
300.000
|246,42692
288,04596
281,05657
273,27362
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|411.799
—
—
—
|245,55715
—
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|435.810
—
—
—
|242,32013
—-
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|441.381
370.000
343.100
339.000
|241,58590
283,19301
276,93960
266,30884
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|452.643
376.000
325.707
298.000
|240,12613
281,97332
280,15030
273,81811
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|454.811
408.000
376.437
398.000
|239,84973
276,13347
271,16503
256,94609
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
6+0
4+0
5+0
|4
6
4
5
|460.950
395.000
348.043
363.000
|239,07010
278,45061
276,06467
262,34775
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|468.133
385.000
388.296
441.000
|238,17853
280,30712
269,24510
251,01805
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|473.376
—
—
—
|237,51274
—-
—
—
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|480.321
389.000
336.817
336.000
|236,65259
279,57921
278,07463
266,80464
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|482.860
404.000
343.766
333.000
|236,33277
276,83644
276,81275
267,34075
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|487.977
419.000
382.330
392.000
|235,71150
274,14227
270,21391
257,81561
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|494.666
415.000
359.554
349.000
|234,88611
274,87510
274,02193
264,53268
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|499.263
435.000
401.808
389.000
|234,30214
271,49103
267,11544
258,31180
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|522.426
464.000
443.426
364.000
|231,23963
266,74149
261,02016
262,15315
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
2+0
2+0
2+0
|4
2
2
2
|541.021
318.000
264.742
247.000
|228,39606
293,99218
292,87066
284,61348
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|541.051
465.000
417.147
435.000
|228,39063
266,65522
264,81001
251,74799
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|545.087
—
—
—
|227,65891
—-
—
—
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|546.550
493.000
507.526
—
|227,37394
262,36291
252,56587
—
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|549.765
481.000
482.019
—
|226,73952
264,19953
255,83443
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80+2
70+2
65+2
65+2
|82
72
67
67
|557.377
460.000
391.217
386.000
|225,07038
267,49579
268,77720
258,80159
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|562.597
547.000
500.014
458.000
|223,67702
254,75558
253,52004
248,75548
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|4+0
4+0
2+0
4+0
|4
4
2
4
|564.999
610.000
235.069
456.000
|222,93328
246,65543
300,05562
249,00655
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
50+2
—
—
|62
52
—
—
|578.685
500.000
—
—
|214,52039
261,40940
—
—
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|580.571
493.000
435.802
438.000
|211,88648
262,42254
262,09190
251,40951
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
21+0
36+0
45+0
|20
21
11
13
|Dolmadı
610.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
246,69462
Dolmadı
Dolmadı
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
65+2
|43
72
72
67
|Dolmadı
546.000
470.271
451.000
|Dolmadı
254,87434
257,37293
249,60980
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
70+2
65+2
|—
72
72
67
|Dolmadı
703.000
621.366
581.000
|Dolmadı
235,91787
239,76385
234,90019
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
50+2
50+2
|24
82
52
52
|Dolmadı
608.000
495.187
456.000
|Dolmadı
246,87052
254,12555
248,97758
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1600+40
1750+44
1750+44
1500+38
|788
1.794
1794
1538
|Dolmadı
792.000
742.984
609.000
|Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
—
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
447.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
250,13764
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|4
52
52
52
|Dolmadı
864.000
759.854
667.000
|Dolmadı
220,84927
225,45530
225,89317
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
50+2
—
|13
62
52
—
|Dolmadı
720.000
732.315
—
|Dolmadı
234,13760
228,70761
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900+23
800+20
1000+25
1000+25
|122
820
612
633
|Dolmadı
954.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,73428
Dolmadı
Dolmadı
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|20+0
20+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|18
41
41
—
|Dolmadı
575.000
554.357
—
|Dolmadı
250,99064
246,98731
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
21+0
20+0
23+0
|5
8
14
13
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
50+2
|7
62
62
52
|Dolmadı
795.000
660.672
658.000
|Dolmadı
226,77652
235,83172
226,94037
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
60+2
50+2
|—
52
43
18
|Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,91576
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|20+0
8+0
—
—
|9
8
—
—
|Dolmadı
627.000
—
—
|Dolmadı
244,62676
—
—
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
60+2
60+2
—
|28
62
62
—
|Dolmadı
592.000
571.470
—
|Dolmadı
248,83393
245,06352
—
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
45+2
40+1
—
|12
47
41
—
|Dolmadı
722.000
705.514
—
|Dolmadı
233,93687
231,43692
—
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|22
72
72
72
|Dolmadı
592.000
510.978
503.000
|Dolmadı
248,83355
252,14061
243,23937
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|2
62
72
72
|Dolmadı
735.000
647.150
698.000
|Dolmadı
232,60023
237,15833
220,94339
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
—
|6
52
52
—
|Dolmadı
656.000
642.681
—
|Dolmadı
241,18862
237,59715
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|6+0
10+0
20+0
20+0
|1
4
5
7
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)
|EA
|10+0
3+0
5+0
2+0
|1
3
2
2
|Dolmadı
788.000
Dolmadı
434.000
|Dolmadı
227,40047
Dolmadı
251,85913
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|35
72
72
72
|Dolmadı
517.000
468.938
446.000
|Dolmadı
258,96348
257,54546
250,30024
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|1
62
72
72
|Dolmadı
692.000
651.448
716.000
|Dolmadı
237,10558
236,73193
215,12069
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|16
62
62
62
|Dolmadı
659.000
602.867
651.000
|Dolmadı
240,81005
241,69151
227,73453
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
40+1
60+2
|3
62
41
19
|Dolmadı
891.000
755.354
Dolmadı
|Dolmadı
218,52634
226,03089
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|3+0
3+0
3+0
10+0
|—
—
—
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
75+2
75+2
|8
72
77
77
|Dolmadı
761.000
634.543
640.000
|Dolmadı
229,98408
238,41146
228,97976
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|50+2
50+2
75+2
75+2
|—
52
77
32
|Dolmadı
858.000
816.157
Dolmadı
|Dolmadı
221,33174
207,37977
Dolmadı
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|19
72
72
62
|Dolmadı
652.000
569.297
549.000
|Dolmadı
241,59758
245,30028
238,20732
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
30+1
|2
41
41
31
|Dolmadı
832.000
688.504
699.000
|Dolmadı
223,52840
233,11973
220,80855
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
50+2
40+1
—
|8
52
32
—
|Dolmadı
995.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
193,61529
Dolmadı
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|18+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|47+0
38+0
—
—
|3
38
—
—
|Dolmadı
939.000
—
—
|Dolmadı
213,79066
—
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|29+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|68+0
85+0
90+0
90+0
|24
85
79
80
|Dolmadı
762.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
229,96245
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|34+0
34+0
54+0
63+0
|15
34
23
33
|Dolmadı
729.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
233,22945
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|20+0
25+0
4+0
4+0
|1
17
—
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|25+0
38+0
—
—
|2
8
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|34+0
26+0
36+0
9+0
|1
25
13
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|50+2
40+1
40+1
—
|4
23
12
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|6
62
72
72
|Dolmadı
723.000
678.742
669.000
|Dolmadı
233,81156
234,05686
225,58467
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|13
62
62
62
|Dolmadı
671.000
575.095
560.000
|Dolmadı
239,48149
244,65871
237,12087
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
50+2
40+1
—
|31
52
41
—
|Dolmadı
588.000
543.122
—
|Dolmadı
249,35795
248,27888
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|57
62
62
62
|57
62
62
62
|Dolmadı
261,54827
261,15648
252,12588
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
—
—
—
|12
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
50+2
40+1
40+1
|8
52
41
41
|Dolmadı
702.000
602.393
603.000
|Dolmadı
236,00539
241,74234
232,71242
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|30+1
—
—
—
|15
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|10+0
10+0
3+0
2+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
40+1
—
|5
52
37
—
|Dolmadı
946.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
212,91310
Dolmadı
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
70+2
60+2
|11
82
72
62
|Dolmadı
859.000
780.294
626.000
|Dolmadı
221,20455
222,41206
230,35680
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
—
—
—
|63
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|50+2
50+2
—
—
|10
52
—
—
|Dolmadı
681.000
—
—
|Dolmadı
238,34415
—
—
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|35
41
41
—
|Dolmadı
602.000
610.157
—
|Dolmadı
247,59632
240,92337
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|21
72
72
72
|Dolmadı
592.000
506.191
511.000
|Dolmadı
248,89474
252,73163
242,38166
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
50+2
—
|9
62
52
—
|Dolmadı
636.000
639.310
—
|Dolmadı
243,58837
237,92974
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|42
62
62
62
|Dolmadı
514.000
464.233
460.000
|Dolmadı
259,30024
258,16415
248,50413
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|3
62
62
62
|Dolmadı
740.000
681.137
691.000
|Dolmadı
232,10688
233,82847
222,41241
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|80+2
70+2
65+2
65+2
|6
72
67
67
|Dolmadı
639.000
546.769
526.000
|Dolmadı
243,15346
247,86170
240,75341
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|40+1
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|40+1
—
—
—
|36
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|15
72
72
62
|Dolmadı
702.000
610.176
523.000
|Dolmadı
236,04277
240,92171
241,00326
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|21+0
22+0
9+0
36+0
|—
12
—
8
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|1
72
72
72
|Dolmadı
647.000
594.448
590.000
|Dolmadı
242,18867
242,57958
234,05168
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|51+0
59+0
—
—
|1
29
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|7
62
62
62
|Dolmadı
721.000
605.771
634.000
|Dolmadı
233,98334
241,38466
229,58207
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
50+2
40+1
|1
62
52
29
|Dolmadı
857.000
793.617
Dolmadı
|Dolmadı
221,39878
219,63384
Dolmadı
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Ücretli)
|EA
|4+0
7+0
8+0
2+0
|—
—
1
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)
|EA
|17+0
25+0
20+0
35+0
|—
9
12
9
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı