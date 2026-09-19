Sağlıklı ağız demans riskini engelliyor

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Japonya'da yaşlı nüfus üzerinde yapılan yeni bir bilimsel araştırma, ağız ve diş sağlığı ile demans arasındaki doğrudan bağlantıyı ortaya koydu. The Journal of Clinical Periodontology dergisinde yayımlanan çalışmanın bulgularına göre, şiddetli diş kanaması yaşayan bireylerde demans riski yüzde 50'nin üzerinde artış gösteriyor. Bilim insanları kötü ağız sağlığının bilişsel gerilemede potansiyel bir tetikleyici olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, ileri yaşta zihinsel fonksiyonları korumak için düzenli ağız bakımının önemine vurguda bulunuyor.