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Giriş Tarihi: 6.09.2026

Sağlıklı gelecek için aşı şart

Sağlıklı gelecek için aşı şart
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim." ifadesini kullandı. Bakan Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Aşı, hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl 6'lı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz, evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim."
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KEMAL MEMİŞOĞLU

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Sağlıklı gelecek için aşı şart
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