Sağlıklı yaşamı teşvik için yüz çocuğa yüz bisiklet dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak dağıtılan bisiklet çekilişinde 2025 yılının son 100 bisiklet dağıtım töreni gerçekleştirildi. Soğanlı Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Program kapsamında çekilişle belirlenen 100 çocuğa bisiklet dağıtıldı. Bahçelievler Belediyesi, bugüne kadar toplam 3 bin 701 bisikleti çocuklarla buluşturduğunu açıkladı. Her ay düzenlenen çekilişle 100 çocuğu bisiklet sahibi yapmaya devam eden belediye, bu uygulamayı önümüzdeki dönemde de sürdürecek.

BİSİKLETLER ÇOCUKLARA TESLİM EDİLDİ

Program kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır sahnede sembolik olarak üç çocuğa bisikletlerini teslim etti. Çekilişi kazanan diğer talihliler ise tören sonunda bisikletlerini aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, bir açıklama yaparak Bahçelievler Belediyesi'nin her ay düzenli olarak dağıttığı 100 bisiklete önümüzdeki ay 500 bisiklet daha ekleneceğini ve toplam sayının 600'e çıkarılacağını duyurdu.

Bahçelievler Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği çekilişlerle ilçede yaşayan vatandaşlara bisiklet hediye etmeye devam edeceğini duyurdu. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, dağıtım sürecinin tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Bakış açımız şu; çocuklarımızın hepsine bisiklet verebilmek. Her ay 100 tane dağıtıyoruz. 'Bana çıkmadı, bana verin' diyorlar ama bunu dağıtma şeklimiz bu şekilde şeffaf. Sosyal medya hesaplarımızdan başvuru yapılıyor ve kura ile belirleniyor. Burada hem çocuklarımıza bisiklet dağıtmayı hedefliyoruz hem de bisiklet bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz çocuklarımızın, gençlerimizin, orta yaşlıların, herkesin ölene kadar spor yapmasını düşünüyoruz. Bakış açımız bu bizim." Bahadır, Bahçelievler'de hiçbir vatandaşı ayırt etmeden hizmet sunduklarını belirterek, "Herkese eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımız mutlu olsun. Bahçelievler'de yaşayan herkes mutlu olsun" dedi.

'AMACIMIZ BİSİKLET KULLANIMINI TEŞVİK ETMEK'

Bahadır, bisikletin hem sağlıklı bir yaşam hem de çevre bilinci açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Her ay 100 Bahçelievler'li komşumuza bisiklet hediye ediyoruz. Bahçelievler'de bisiklet yolları yaptı. Karbon salınımını azaltmak ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek için bu tür projeleri hayata geçirmek sorumluluğumuz. Amacımız, ilçemizde herkesin sporu hayatının bir parçası haline getirmesi."