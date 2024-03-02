Sağlıkta şiddete 9 yıl hapis talebi

Konya'da, Başak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Hasan Koç ve ebe hemşire eşi Seda Koç, 2 yıl önce pandemi döneminde maske takmasını istedikleri Nevzat Baktemur (33) ve Turan Dayan'ın (32) saldırısına uğradı. Tutuklanan Baktemur ve Dayan bir ay bile cezaevinde yatmadan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Soruşturmayı tamamlayan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 2 sanık hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede sanıkların Hasan Koç'u 'Namussuz, şerefsiz, seni burada barındırmayacağız' diye tehdit edip hakarette bulundukları, dışarı çıkartıp darp ettikleri, bu esnada olayı görüntüleyen Seda Koç'u da 'Telefonu kafanda kırarım' diye tehdit ettikleri, Seda Koç'un darp edilen eşini kurtarmak için şüphelilere biber gazı sıktığı belirtildi.Sanıklar hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 2'şer yıl 4'er aya, Hasan Koç'a 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3'er yıla, Seda Koç'a 'Kadına karşı kamu görevlisi ve görevinden dolayı kasten yaralama' suçundan 1'er yıl 6'şar aya ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 2'şer yıl 4'er aya kadar olmak üzere toplamda 9'ar yıl 2'şer aya kadar hapis cezası talep edildi.