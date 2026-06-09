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Giriş Tarihi: 9.06.2026

Şahika Ercümen’den Okyanus Günü Dalışı

Şahika Ercümen’den Okyanus Günü Dalışı
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DÜNYA dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "8 Haziran Dünya Okyanus Günü"ne dikkati çekmek için Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki Kızıldeniz mercan resiflerine dalış yaptı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi'nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı. Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi. Ercümen, "Mercanları korumak yalnızca denizleri değil, gezegenin geleceğini de korumak demek" diye konuştu. AA Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Şahika Ercümen’den Okyanus Günü Dalışı
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