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Giriş Tarihi: 31.07.2026 03:34

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular 3-12 Ağustos'ta "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

AA
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihleri
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 3-12 Ağustos'ta "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar), askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları gerekiyor.

Başvuruyla ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI #RESMİ GAZETE #TÜRKİYE CUMHURİYETİ

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Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak! İşte başvuru tarihleri
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