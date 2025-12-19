Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı: Şoför, motorcu, elektrikçi... Uzman erbaş başvuru şartları nedir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, operasyonel gücünü artırmak amacıyla yeni personel alımı için düğmeye bastı. Uzman erbaş alımında başvuru kriterleri arasında yaş şartı adayların dikkatini çekiyor. Askerlik hizmetini yapmış veya yapmakta olan adayların yanı sıra, belirli yaş sınırını aşmayan gençlerin de başvurabileceği bu ilan, Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru ekranı üzerinden işleyecek.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak. 19-29 Aralık 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak başvuruların detaylarına www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinecek.
Şoför, motorcu, elektrikçi, kurbağa adam, serdümen, topçu gibi alanlarda yapılacak alımda özel başvuru şartları da bulunuyor. İşte, bilgilendirme kulavuzu:
1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.
2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3. 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.
9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Aralık 2025) diğer şartları taşıyor olmak.