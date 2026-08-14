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Giriş Tarihi: 14.08.2026

Sahil Güvenlik’ten hayat kurtaran operasyon

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Sahil Güvenlik’ten hayat kurtaran operasyon
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 115 kişinin bulunduğu gezi teknesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle teknedeki yolcular can yeleklerini giyerek denize atlarken, Sahil Güvenlik ekipleri ve çevredeki tekneler seferber oldu.

Yangının kısa sürede tüm tekneyi etkisi altına alması sonucu büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Alevlerin ardından teknenin batmaya başladığı öğrenildi. Karaya çıkarılan yolcular sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Tahliye edilenlerden bazıları Göcek ve Karagözler mahallelerindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın iskelelerine getirildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bazı çocukların ise sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı. Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen teknenin karaya çıkarılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.

#MUĞLA #FETHİYE #GÖCEK #SAHİL GÜVENLİK

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Sahil Güvenlik’ten hayat kurtaran operasyon
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