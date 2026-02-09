Sahilde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Muğla Dalaman Kayacık Sahilinde 8 Şubat 14.00 sıralarında yürüyen vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, cesedin erkek bir şahsa ait olduğu ve vücudunun kısmen parçalanmış olduğu belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri sahil çevresinde geniş çaplı inceleme başlatırken, şahsın kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin netleşmesi için soruşturma sürüyor.