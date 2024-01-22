Sahile vuran cesetler sahipsiz kaldı

Antalya'da 4 Ocak tarihinde kaybolan Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın tanınmaz haldeki cansız bedeni 35 kilometre uzakta 21 Ocak tarihinde Serik ilçesi sahiline vurdu. Merve'nin kaybolduğu gün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler talihsiz kızın pantolon ve ayakkabısının uyuştuğunu belirleyerek baba Osman Elmas'a bilgi verdi. Aile kızlarını kesin teşhisi için DNA örneği verdi. Sonucun çıkmasının ardından kızlarını cenazelerini alacaklarını söyledi.

VALİLİK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Komuoyunda çıkan haberlerin ardından Antalya Valiliği yaptığı açıklamada son 5 günde kıyıya vuran cesetlerin bir tanesinin Merve Şavval Elmas, diğer 5 cesedin ise ayakkabı ve kıyafet üretim yerinin Suriye olması nedeni ile cesetlerinde Suriye uyruklu olduğuna vurgu yaptı. Valilik yazılı açıklamasında, Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu değerlendirildiğini açıkladı. Ancak kesin sonucun adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacağı kaydedildi. Antalya Valiliği kıyıya vuran diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlendiğini açıkladı.

90 KİŞİLİK TEKNE KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Valilik açıklamasında Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bilgisine yer verdi. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hâkim rüzgârın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edildiğinde belirten valilik açıklamasında, "Muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir" denildi. Valilik son olarak, "2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir" dedi.