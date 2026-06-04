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Giriş Tarihi: 4.06.2026

‘Sahillerde sigara içmek yasaklansın’

DHA
‘Sahillerde sigara içmek yasaklansın’
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Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, Türkiye genelindeki tüm sahillerde sigara içilmesinin tamamen yasaklanmasını ve yere izmarit atan vatandaşlara çok yüksek para cezaları verilmesini talep etti. Ünlü, turizmdeki en büyük küresel rakiplerimiz olan İspanya ve Fransa'da bu yasağın başarıyla uygulandığını, kurallara uymayanlara 30 eurodan 2 bin euroya varan cezalar kesildiğini hatırlattı. Doğada 10-15 yılda yok olan izmaritlerin nehirler yoluyla içme sularına karışarak ciddi kanserojen riskler oluşturduğunu vurgulayan Ünlü, Milli Eğitim müfredatına da "Deniz ve Çevre Koruma Dersi" konulmasını önerdi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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