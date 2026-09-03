Şahin’in ifadesi ortaya çıktı! Danışmanıyla çelişti

Dosyadaki en kritik detaylardan birini, örgütün firari şüphelileri Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın Muğla'da Şahin adına tahsisli 34 SL 313 plakalı araçta yakalanması oluşturdu. İfadesinde aracı en son haziran ayında kullandığını belirten Şahin, daha sonra kimin kontrolünde olduğunu bilmediğini savundu. Söz konusu aracın yıllık kiralama bedelinin sözleşmede 1.000 TL olarak görünmesi üzerine savunma makamı bu meblağın "sembolik" olduğunu ileri sürdü.

YABANCI HEYETE ÇAKARLI LÜKS ARAÇ

Şahin'e yöneltilen sorulardan bir diğeri ise Belarus'tan gelen heyete tahsis edilen çakarlı Audi Q7 marka araçlar oldu. Dosyaya giren beyanlara göre, Belarus Cumhurbaşkanının oğlu ve beraberindeki heyetin kullanımı için sağlanan aracın Bodrum'da kaza yapmasının ardından, mağduriyet yaşanmaması adına Şahin adına kayıtlı başka bir lüks araç tahsis edildi.

ESKİ DANIŞMAN İLE İFADELER ÇELİŞTİ

Soruşturma sürecinde eski bakan ile danışmanı Ömür Yücel'in beyanları arasındaki uyumsuzluk öne çıktı. Yücel, bazı yabancı uyruklu kişilerin vize ve denklik işlemlerini Şahin'in bilgisi ve talimatı dahilinde yürüttüğünü iddia etti. Şahin ise bu iddiaları reddederek durumdan habersiz olduğunu ve Yücel'e bu yönde bir talimat vermediğini söyledi.

FUHUŞ VE ŞANTAJ İDDİALARINA "HABERİM YOK" YANITI

2011 yılında yapılan ve Süleyman Hilmi Kalcı'nın Belarus'tan getirilen kadınlar aracılığıyla bürokratlara şantaj yaptığı iddiasını içeren ihbar da Şahin'e soruldu. Dönemin İçişleri Bakanı olan Şahin, ihbarda adı geçen şahısları tanıdığını ancak fuhuş ve şantaj iddialarından bilgisi bulunmadığını ifade etti.

"GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA" SAVUNMASI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İdris Naim Şahin, adına tahsis edilen araçların bilgisi dışında ve amacı zorlayacak şekilde kullanılmasını "güveni kötüye kullanma" olarak niteledi. Araç tahsislerini iptal ettirdiğini ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Şahin, firari şahısların aracında bulunmasından haberdar olmadığını savundu. Savcılık, araçların kullanım geçmişi ve Belarus bağlantılı temaslara ilişkin incelemesini sürdürüyor.