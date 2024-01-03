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Giriş Tarihi: 3.1.2024

Şahinler suç örgütü KAFES’e alındı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Şahinler suç örgütü KAFES’e alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 operasyonunda Şahinler olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Organize suç örgütünün; Antalya Kaş'taki işletme sahiplerini ve bu işletmelerdeki müşterileri tehdit ettikleri, kalabalık şekilde hareket edip gövde gösterisi yaparak mekânlar ve halk üzerinde hâkimiyet kurdukları tespit edildi. Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen işyeri çalışanlarını darp ettikleri belirlendi.



"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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Şahinler suç örgütü KAFES’e alındı
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