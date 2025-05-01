Sahiplenme bahanesiyle hayvanları öldürdüğü iddia edilmişti! Tutuklu zanlının köpeği tekmelediği anlar kamerada





KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI



İncelenen kamera kayıtlarında zanlı Mustafa D.'nin yavru köpeği tekmeleyerek eziyet ettiği anlar ortaya çıktı. Kayıtlarda, şiddet uyguladığı hayvanları sürükleyerek evine getirdiği görülen zanlının, dışarıya çıkardığı torbalarda ise hayvan cesetleri olduğu iddia edildi. Öte yandan Mustafa D.'nin, Mart ayında veterinerden iki köpek yavrusu sahiplendiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, internet ilanında görmesi üzerine bir kişiden nisan ayında 5 yavru köpek sahiplendiğini söylediği öğrenildi. Köpeklerin mutfak balkonundaki açık camdan kaçtığını söyleyen Mustafa D., durumu fark ettiğinde etrafı kontrol ettiğini ancak hayvanlara ulaşamadığını ifade etti. Tekrar internet ilanında görmesi üzerine 3 yavru köpek sahiplendiğini söyleyen zanlı, "Köpekleri alıp eve getirdiğimde nasıl bir ortamda bakıldığını bilmediğim için köpekleri yıkadım. Tarafıma gösterilen ön inceleme tutanağındaki poşet üzerinde görülen yavru köpek benim yıkadığım köpek olup, orada her ne kadar hareketsiz kanlar içinde yattığı iddia edilmişse de gerçeği yansıtmamaktadır. Kırmızı rengin sebebi süt ve yaş köpek maması karışımından dolayı kaynaklanmaktadır" dedi. Duvarda tespit edilen lekelerin boya olduğunu ileri sürdü Evinin duvarında tespit edilen kırmızı lekelerin sorulması üzerine şüpheli Mustafa D., "Duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Her ne kadar kırmızı lekeler kan olarak değerlendirilmişse de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.