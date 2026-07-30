Sahipli köpek dehşeti

Karaman'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, tedavi altına alındı. Olay, dün 10.55 sıralarında Başakşehir Mahallesi 2038. Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Teyzesine misafirliğe geldiği öğrenilen S.E.K. (3), bahçede oyun oynadığı sırada iddiaya göre sahibinden kaçan Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan yakınları ve mahalle sakinleri, köpeğe müdahale ederek çocuğu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karaman Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun omzunda ve kolunda yara, ısırma sebebiyle kaburgasında kırık olduğu bildirildi. Durumunun ağır olduğu belirtilen çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından iple bağlanan köpek, belediye barınak görevlileri tarafından karantinaya alınarak barınağa götürüldü. Polis ekiplerince kimliği tespit edilerek gözaltına alınan köpeğin sahibi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin sahibinin, 21 Temmuz 2026'da sosyal medya hesabından "köpeğinin kaybolduğu, görenlerin, bulanların haber vermesi" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör