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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Sahipsiz hayvanlar botla kurtarıldı

Sahipsiz hayvanlar botla kurtarıldı
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesinin artmasıyla büyük bölümü su altında kalan eski ilçe merkezindeki sahipsiz kedi ve köpekler, botla bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarıldı. Yusufeli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, su altında kalan yerleşim yeri ve köylerdeki sahipsiz hayvanlar için belediye ve Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma Derneği'nce (HAYDİKO) çalışma yürütüldüğü belirtildi. Baraj suyu altında kalan bölgede hayvan olup olmadığına yönelik kontrollerin drone ile havadan, bot ve kano ile de sudan yapıldığına işaret edilen açıklamada, mahsur kaldığı tespit edilen hayvanların bulundukları yerden alınarak güvenli yere nakledildiği vurgulandı. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Akıllı, "Binalarda mahsur kalan canlı olup olmadığını kontrol ediyor, tespit ettiğimiz canlıları güvenli bölgeye ulaştırıyoruz" dedi.

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Sahipsiz hayvanlar botla kurtarıldı
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