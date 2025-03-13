Sahipsiz hayvanlar için seferberlik! 81 ilde mülkiye müfettişleri sahaya indi

Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Yerlikaya, bu sürecin etkin şekilde denetlenmesi amacıyla 81 ile mülkiye başmüfettişi gönderildiğini açıkladı.

MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ SAHAYA İNDİ

Bakan Yerlikaya, hayvan hakları konusunda yaşanan ihmallerin tespit edilmesi için 39 mülkiye başmüfettişinin sahaya indiğini belirterek, "Müfettişlerimiz valiliklerin, büyükşehir belediyelerinin, il ve ilçe belediyelerinin ve il özel idarelerinin sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalarını detaylı olarak inceleyecek. Bu bir soruşturma süreci değildir, durum tespiti yapılarak belediyelere rehberlik edilecek" dedi. Yerlikaya, müfettişlerin 2 ayda bir tekrar sahaya çıkarılacağını ve elde edilen verilerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını vurguladı. "Denetimler sonucunda başarılı bulunan kurumları takdir edeceğiz, eksiklik tespit edilen yerleri ise önce uyaracağız, ardından gerekli işlemleri başlatacağız" ifadelerini kullandı.

TRAFİK KAZALARINDAN ÇOCUK ÖLÜMLERİNE KADAR BÜYÜK TEHLİKE

Bakan Yerlikaya, sahipsiz hayvanların kontrolsüz şekilde şehir merkezlerinde bulunmasının büyük riskler doğurduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarını parka götürmekten korkan annelerimiz var. Sabah namazına giderken tedirgin olan vatandaşlarımız var. Bu durum sadece sokak güvenliği meselesi değil, aynı zamanda trafik kazalarına ve hatta ölümlere yol açan ciddi bir sorun. Sahipsiz hayvanlar hem vatandaşlarımız hem de kendileri için güvenli alanlarda yaşamalıdır" dedi.

ESNEM VE RANA'NIN ACI SONU: BAKANLIK HER VAKADA DEVREYE GİRİYOR

Sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaşanan üzücü olaylara da değinen Yerlikaya, "3 ay önce Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Esnem yavrumuzu, geçtiğimiz hafta ise Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğimizi kaybettik. Bu tür olaylarda İçişleri Bakanlığı olarak hemen mülkiye müfettişlerini görevlendiriyoruz. Gerekli idari ve adli soruşturma süreçlerini başlatıyoruz" dedi. Yerlikaya, bu tür trajedilerin önlenmesi için yerel yönetimlerin daha etkin adımlar atması gerektiğini vurguladı.

SAHİPSİZ HAYVANLAR BAŞKA BELEDİYE SINIRLARINA BIRAKILIYOR!

Bazı belediyelerin sahipsiz hayvanları şehir dışına ya da başka belediye sınırlarına bıraktığını belirten Bakan Yerlikaya, "Bu konuda çok sayıda şikâyet alıyoruz. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, sorumlular hakkında idari ve adli işlemleri derhal başlatacağız" diyerek bu konuda taviz verilmeyeceğini ifade etti.

HIZLI HAREKET ETMEK İSTEYEN BELEDİYELERE DESTEK VERİLECEK

Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için belediyelerin harekete geçtiğini belirten Bakan, "Bazı belediyelerimiz, sahipsiz hayvanlar konusunda daha hızlı çözüm üretmek istediklerini bize bildirdi. 2028 yılına kadar süreleri olmasına rağmen bu süreci hızlandırmak isteyen belediyelere destek vermeye hazırız. Kampanyalar düzenlemek ve bağış toplamak isteyen belediyelere izin verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

ÇÖZÜM: KISIRLAŞTIRMA, SAHİPLENDİRME VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

Sahipsiz hayvanlarla ilgili sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bu sorunu kökten çözmek için rehabilitasyon hizmetlerini güçlendireceğiz. Kontrolsüz üremenin önüne geçmek için kısırlaştırma çalışmalarını artıracağız. Sahiplendirme projelerini destekleyerek sokak hayvanlarına yeni yuvalar bulacağız. Hiçbir canı sahipsiz bırakmamak bizim asli görevimizdir" dedi.

BATMAN MODELİ TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Bakan Yerlikaya, açılışını gerçekleştirdiği Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tüm Türkiye için örnek teşkil ettiğini belirterek, "Bu merkez, sahipsiz hayvanların güvenli alanlarda yaşamasını sağlayacak önemli bir modeldir. Hayata geçiren tüm yetkililere, özellikle de Batman Valimize teşekkür ediyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.