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Giriş Tarihi: 4.06.2026

Sahipsiz hayvanlar yalnız değil

Sahipsiz hayvanlar yalnız değil
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Doğu Karadeniz'in en büyük Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokaktaki canlar için şefkat yuvası olmayı sürdürüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tesiste 126'sı yavru olmak üzere 429 köpek barındırılıyor. Merkezde 6 veteriner, 2 sağlık teknikeri ile 10 bakım ve besleme personeli görev yapıyor.

AMELİYATHANE DE VAR
Merkezde ameliyathane, karantina binalarının yanı sıra mikroskoptan ultrasona kadar her türlü tıbbi donanım yer alıyor. Son iki yılda 3 bin 467 köpek ve 5 bin 157 kedi olmak üzere 8 bin 624 hayvan kısırlaştırıldı. 2 bin 873 hayvana aşı uygulaması yapılırken 1285 yaralı can sağlığına kavuşturuldu. Mama Üretim Tesisi'nde 53 ton besleyici mama üretildi.

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