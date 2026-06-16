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Giriş Tarihi: 16.06.2026

Sahipsiz sokak köpeklerinin tamamını barınaklara alacağız

Sahipsiz sokak köpeklerinin tamamını barınaklara alacağız
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyelerini kabul etti. Bakan Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz hayvanların yüzde 89'unun toplandığını açıkladı. Toplama oranının kısa süre içinde yüzde 100'e ulaşacağını belirten Çiftçi, "Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklara alacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretten dolayı heyete teşekkür etti. AA

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Sahipsiz sokak köpeklerinin tamamını barınaklara alacağız
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