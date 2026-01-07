Sahipsizler bu hafta var mı, yok mu? 7 Ocak Çarşamba Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm tarihi

Star TV'nin Çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Sahipsizler, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak 7 Ocak 2026 Star TV yayın akışında yapılan güncelleme, dizinin yayın durumunu gündeme taşıdı. Bunun üzerine izleyiciler, Sahipsizler bu hafta yayınlanacak mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
Sahipsizler dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
7 Ocak 2026 Star TV yayın akışına göre, dizi saatinde Sahipsizler'in tekrar bölümü yayınlanacak.
Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere kısa bir yayın arası verildi. Bu nedenle televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini ekrana taşımıyor. Sahipsizler dizisi de bu kapsamda 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.
Sahipsizler dizisinin 44. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.