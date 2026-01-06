Haberler Yaşam Haberleri Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Gözler Star TV'de! Sahipsizler yeni bölüm tarihi!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 14:53

Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta mı? Gözler Star TV'de! Sahipsizler yeni bölüm tarihi!

Star TV’nin ilgi gören yapımlarından Sahipsizler için yeni bölüm takibi hız kazandı. OGM Pictures imzalı yapım, her hafta Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşurken, 7 Ocak 2026 Star TV yayın akışının açıklanmasıyla birlikte dizinin bu hafta yeni bölümle ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yayın akışında yaşanan değişiklikler sonrası izleyiciler "Sahipsizler bu hafta var mı, yok mu, neden yok?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, her hafta Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. OGM Pictures imzalı yapımın bu hafta yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 7 Ocak 2026 Star TV yayın akışıyla birlikte "Sahipsizler bu hafta var mı, yok mu, neden yok?" soruları yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta yılbaşı sebebiyle dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?

SAHİPSİZLER BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Sahipsizler dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

7 Ocak 2026 Star TV yayın akışına göre, dizi saatinde Sahipsizler'in tekrar bölümü yayınlanacak.

SAHİPSİZLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili nedeniyle dizilere kısa bir yayın arası verildi. Bu nedenle televizyon kanalları, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini ekrana taşımıyor. Sahipsizler dizisi de bu kapsamda 31 Aralık 2025'te yayınlanmadı ve bu hafta da yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

Sahipsizler dizisinin 44. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

7 OCAK 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (tekrar)

23:30 Düğüm Salonu

01:30 Düğüm Salonu

