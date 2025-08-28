Haberler Yaşam Haberleri SAHİPSİZLER 2. SEZON TARİHİ BEKLENİYOR! Star TV ile Sahipsizler yeni sezon, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Sahipsizler yeni sezon tarihi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, 18 Haziran’da ekrana gelen 28. bölümüyle sezon finaline gitmişti. Final bölümünde; Meryem’in kaçırılması, Devran ile Azize’nin düğününde yaşanan kanlı baskın ve mahalleye giren silahlı grubun herkese ateş açması gerilimi zirveye taşıdı. Peki, Star TV ile Sahipsizler yeni sezon, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Sahipsizler dizisi, 18 Haziran Çarşamba günü yayınlanan 28. bölümüyle sezon finaline imza attı. Kanlı düğünde Yusuf, Devran ve Cemo'nun yanı sıra Necla da vuruldu. Ancak Cemo'nun akıbeti belirsizliğini koruyor. İzleyiciler şimdi dizinin yeni sezon tarihini merak ediyor. Peki, Sahipsizler yeni bölümleriyle ne zaman geri dönecek? İşte detaylar...

SAHİPSİZLER YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sezon finaliyle izleyicilerini ekrana kilitleyen Sahipsizler dizisinin yeni bölümleri için heyecan dorukta. Genel olarak televizyon dizileri yeni sezonlarına eylül ayı itibarıyla başlıyor. Bu nedenle Sahipsizler dizisinin de ikinci sezonunun eylül ayında seyirciyle buluşması öngörülüyor.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan dizinin sezon finaline; Azize ve Devran'ın düğününde Cemo ve Devran'ın vurulması damga vurmuştu.

ÇEKİMLERDEN İLK PAYLAŞIM
Merakla beklenen Sahipsizler dizisinin ikinci sezon hazırlıkları başladı. Ekip yeniden kamera karşısına geçerken, setten ilk fotoğraf dizinin yönetmeni Cem Karcı tarafından sosyal medyada yayımlandı.

