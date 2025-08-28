SAHİPSİZLER 2. SEZON TARİHİ BEKLENİYOR! Star TV ile Sahipsizler yeni sezon, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Sahipsizler dizisi, 18 Haziran Çarşamba günü yayınlanan 28. bölümüyle sezon finaline imza attı. Kanlı düğünde Yusuf, Devran ve Cemo'nun yanı sıra Necla da vuruldu. Ancak Cemo'nun akıbeti belirsizliğini koruyor. İzleyiciler şimdi dizinin yeni sezon tarihini merak ediyor. Peki, Sahipsizler yeni bölümleriyle ne zaman geri dönecek? İşte detaylar...
SAHİPSİZLER YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sezon finaliyle izleyicilerini ekrana kilitleyen Sahipsizler dizisinin yeni bölümleri için heyecan dorukta. Genel olarak televizyon dizileri yeni sezonlarına eylül ayı itibarıyla başlıyor. Bu nedenle Sahipsizler dizisinin de ikinci sezonunun eylül ayında seyirciyle buluşması öngörülüyor.