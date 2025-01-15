Sahte alkol kâbusu sürüyor: 23 kişi öldü

İstanbul'da, son günlerde sahte içki sebebiyle onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Başakşehir, Sarıyer, Fatih ve Kağıthane ilçelerinde sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle son birkaç gün içinde hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ü hayatını kaybetti. Bunun üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma üzerine polis harekete geçti. Bu alkollerden bir kısmını sattığı değerlendirilen Agazhan O. ve Amangül D. isimli 2 sevgili gözaltına alındı.İki sevgilinin kendi yörelerine ait yemekler yaptıkları lokantada su şişelerine koydukları alkolleri 30 liradan sattıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 2 şüpheli, sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklandı. Şüphelilerin ürünleri Fatih'te bir büfeden aldığı öğrenilince, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeyi işleten Aydın A. ve Mehmet K. isimli kişiler gözaltına alındı ve daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun yurtdışı kökenli olduğu da polis kayıtlarına geçti. Ölüm kokteylini satan sevgililerin evinde kaçak olarak kalan 4 kişi de yakalandı. Kaçakların kira karşılığı sevgililerin evinde kaldıklarını beyan ettikleri öğrenildi.