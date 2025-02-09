Sahte alkolden 17 kişi tutuklandı

Sahte alkol vakalarında can kaybı artıyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde 4, Polatlı'da 2 kişi olmak üzere toplam 34 kişi sahte alkol kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetti, 20 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından toplam 104 soruşturma dosyası açıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli tutuklandı, 34 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve hayatını kaybedenlerin olay öykülerinde alkol aldıkları tespiti üzerine, ölüm sayısının Adli Tıp Kurumu tarafından toksikoloji raporunun ardından kesinleşeceği öğrenildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, sahte alkole bağlı ölüm vakalarının artış gösterdiğini kaydederek, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili denetimlerin sıklaştırıldığını, güvenlik güçleri ve gıda kontrol ekiplerinin aralıksız operasyonlar düzenlediğini ifade etti. Öte yandan gerçekleştirilen baskınlarda sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.