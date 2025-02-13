Sahte alkole bir kurban daha

İstanbul ve Ankara'da son dönemlerde artan sahte alkol ölümlerine bir yenisi İstanbul Ortaköy'de eklendi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; 25 Ocak'ta Taksim İlkyardım Hastanesi'ne bir arkadaşı aracılığıyla götürülen 51 yaşındaki kadın kuaförü Taşkın Erduan, hayatını kaybetti. Ortaköy'de yalnız yaşadığı öğrenilen Erduan'ın arkadaşı, talihsiz adamın 22 Ocak'ta Ortaköy'deki bir marketten alkol sipariş edip içtiğini belirterek, 'Onun sahte olduğundan şüpheleniyorum' dedi. Bu ifade üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

MARKET KAPATILDI

Sahte alkol sattığı tespit edilen 'Site Market' isimli işletme sahibi Türker Y. (57) gözaltına alındı. Şüphelinin, Kâğıthane'de geçtiğimiz 26 Aralık'ta da sahte alkol satma konusundan arandığı öğrenildi. Kapatılan markette ve 4 ayrı adresinde detaylı arama yapılan Türker Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Mahalle komşularından Mustafa D. "Burası yıllardır faaliyette. Bizler sadece ekmek almak için alışveriş yapıyorduk. Fakat burada telefonla satışlar yapılıyor. Sağlığını düşünenlerin böyle ucuza satılan alkolleri tüketmemesi ve içmemesi gerekiyor. Ölüm haberine çok üzüldük" diye konuştu.