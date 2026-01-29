Sahte altınla kuyumcuyu dolandırdı

İstanbul Sarıyer'deki bir AVM'de bulunan kuyumcuya 22 Ocak günü öğle saatlerinde müşteri gibi bir şüpheli, 22 ayar altın kolye bozdurmak istediğini söyledi. Kolyeyi mihenk taşına sürerek kontrol eden kuyumcu Muhammet Mustafa B., kolyenin beyaz renk vermesi üzerine altın olduğunu düşünerek aldı ve karşılığında piyasa değeri 91 bin 600 lira olan 2 adet tam altın ile 20 bin 280 lira nakit para verdi. Alışverişin ardından kuyumcu, kolyeyi eritilmesi için Kapalıçarşı'daki bir atölyeye gönderdi. Ancak burada yapılan incelemede kolyenin sahte olduğu belirlendi. Bunun üzerine emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, sahte altın kolyeyi bozduran kişinin Fatih Ahmet A. olduğunu belirledi. Şüphelinin kuyumcudan ayrıldıktan sonra bir araca bindiği belirlendi. Araç sahibi Murat K. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında Fatih Ahmet A. da yakalandı.