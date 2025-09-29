Sahte araç kiralama hesapları ile 516 kişiyi 13 milyon TL dolandırdılar

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden araç kiralama ilanları koyup, vatandaşları dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Konya merkezli Adana, İzmir, Gaziantep, Antalya, Mersin, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kadınlarında olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

516 KİŞİYİ 13 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

7'sinin örgüt yöneticisi olduğu diğerlerinin ise hesap ve hatlarını kullandırdığı kişiler olduğu değerlendirilen operasyonda şüphelilerin, bilinen araç kiralama şirketlerinin isim ve logolarını kullanarak sosyal medya hesapları üzerinden araçları ilana koydukları, kendilerini arayan vatandaşlardan, 'kaza olursa başınız ağrımaz' diyerek kiralama, kasko ve sigorta bedeli adı altında vatandaşlardan para aldıkları, daha sonra ise bu hatları kullanmadıkları öğrenildi. Bu yöntemle 516 kişiyi 13 milyon TL dolandıran şüpheliler, vatandaşlardan parayı gönderdiklerine dair birde dekont istedikleri kaydedildi. Şüphelilerin özellikle bu yöntemi yaz aylarında kullandıkları belirtildi. Paraları kiraladıkları IBAN'lar üzerinden takibini zorlaştırmak için dolaştıran şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.