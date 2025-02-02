Sahte avukat çetesi çökertildi

İzmir'de düzenlenen operasyonla, kendilerini uzlaştırmacı avukat ya da icra memuru olarak tanıtan bir çete çökertildi. Çetenin, "Hakkınızda icra davası var" yalanıyla 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. 94 şüpheli gözaltına alınırken, 61'i tutuklandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2024 yılı içerisinde Türkiye genelinde 123 vatandaşı arayarak dolandıran çete üyelerine yönelik çalışmalar başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından, çete liderinin C.A. olduğu belirlendi.Operasyon, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu maddeler, yüklü miktarda nakit para ve suçta kullanılan çok sayıda dijital materyale el konuldu.Gözaltına alınan 94 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı; 88'i adli mercilere sevk edildi. Bunlardan 27'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 61 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.