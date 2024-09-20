Sahte bala 960 milyonluk darbe

Ankara'nın Akyurt ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla sahte bal üretimine ağır darbe vuruldu. Baskında, piyasa değeri yaklaşık 960 milyon lira olan, çeşitli markalara ait 100 bin bal etiketi, 3 bin 650 ton glikoz şurubu, 2 bin 500 ton fruktoz şurubu, 2 bin ton şeker olmak üzere toplam 8 bin 150 ton glikoz, fruktoz ve şeker ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.Ankara Valisi Vasip Şahin, yetkililerin bahse konu fabrikada bozuk bal ya da sahte bal üretildiği yönünde aldıkları bilgiler üzerine geniş bir inceleme yaptığını ifade ederek "Burada ve diğer işletmelerde yüzlerce ton civarında bozuk gıda veya bozuk bal üretiminde kullanılan ama aslında kullanılması yasak olan birtakım ürünler ele geçirildi" dedi. Ele geçirilen malzemelerin imha edileceğini belirten Şahin, "Vatandaşlarımız fiyatlara aldanarak bir tuzağa düşmesinler. Kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları, çocuklarının sağlıkları açısından ne olur dikkatli olalım" diye konuştu.