Sahte belgelerle eğitim kredisine 103 gözaltı

Sahte belgelerle yurt dışı eğitim kredisi başvurusu yapan 149 şüpheliden 103'ü gözaltına alındı.Şüpheliler, Almanya, İsviçre ve İzlanda'daki prestijli üniversitelerde eğitim aldıkları iddiasıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü'nden yurt dışı eğitim kredisi talebinde bulundu. Ancak yapılan araştırmalarda, bu üniversitelerde şüphelilerin kaydının olmadığı, bazılarının lisans diplomasına bile sahip olmadığı ve yurt dışı çıkış-giriş kaydı bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine KYK Genel Müdürlüğü bu kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın açtığı soruşturma çerçevesinde, sahte belgelerle başvuruda bulunan şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 149 şüpheliden 103'ü gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Şüphelilerin Freiburg, Duisburg Essen, Lucerne, zu Koln ve St. Gallen Üniversiteleri gibi kurumlarla ilgili sahtecilik yaptığı belirlendi.Emniyet ekipleri, başlatılan soruşturma ile büyük bir dolandırıcılık ağına son verdi. Yakalanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Düzenlenen operasyonla 250 milyon TL'lik kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.