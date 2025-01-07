Sahte belgelerle hukuk fakültesi mezuniyeti dağıttılar! 161 şüpheliye operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sistemlerde değişiklik ve ekleme yapıldığı tespiti üzerine 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hk. Kanuna Muhalefet', 'Bilişim Sistemine Girme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan projeli çalışmalar sonucunda 161 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana Mersin Hatay Ankara ve İstanbul bayi ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartlarını kullandıkları tespit edildi. Kullanılan sahte sürücü belgesi ve kimlik kartlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetici 35 gerçek kişi adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu, söz konusu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak bir takım yasa dışı işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

SAHTE MEZUNİYET VE SÜRÜCÜ BELGESİ

Soruşturma dosyasında müşteki olarak yer alan Gazi Üniversitesi bünyesinde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise toplam 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısızken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısızken başarılı duruma getirildiği belirlendi.

161 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Başsavcılık koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı teknik analizler ve incelemeler sonucunda her iki müşteki kamu kurumunun sistemlerine yetkisiz erişim sağlayanlar sistemlerde hakkında değişiklik ve ekleme yaparak menfaat elde edenler ile dosya şüphelilerin ortak irtibatlıları olmak üzere operasyon kapsamında 161 şüpheli hakkında Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. şüpheli tespit edilmiştir. Operasyon sonucunda 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.