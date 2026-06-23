Sahte belgelerle oturum izni aldılar… Sözde danışmanlara operasyon…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir operasyon düzenledi. Sözde "Danışmanlık" faaliyetleri yürütülen bazı şirketlere ait çevrimiçi muhasebe sistemleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen veriler titizlikle değerlendirildi. Söz konusu şirketler aracılığıyla "Göçmen Kaçakçılığı" suçuna yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izinleri temin edildiği tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ SEKİZ İLDE BASKIN

Yapılan bazı detaylı incelemelerde; şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgelerin üzerinde tahrifatlar yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle "Göçmen Kaçakçılığı" suçunun organize bir şekilde işlendiği tespit edildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçları kapsamında İstanbul merkezli sekiz ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.