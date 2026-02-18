Sahte belgeli ikamet çetesi çökertildi: 8 ilde yapılan baskında 66 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, bazı yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni başvuruları sırasında sahte ve tahrif edilmiş belgeler ile sahte içerikli taahhütnameler kullandığı belirlendi.

MASAK TAKİBİYLE DEŞİFRE EDİLDİLER

Göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği organizasyonda, belgelerin sahte olduğu ilgili kurumlardan alınan teyitlerle tescillendi. Ayrıca MASAK tarafından yapılan detaylı incelemelerde, şüpheliler arasındaki şüpheli para transferleri tek tek tespit edilerek suç ağı deşifre edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Operasyon için düğmeye basan polis, 15 Şubat günü saat 07.00'de İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 66 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlar hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 66 şüpheliden 26'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.