Sahte dedektif kurbanı şantajla 7 milyon kaptırdı

İstanbul'da eşinin kendisinden boşanmak istemesi üzerine aldatıldığını düşünen kadın, sahte özel dedektiflerin ağına düştü ve 7 milyon lirasını kaptırdı. Talihsiz kadının bu parayı şantaja uğradığı için verdiği ortaya çıktı. Talihsiz kadın, eşinin izlenmesi için internette araştırma yapıyordu. "Özel dedektiflik ve dijital takip hizmetleri" başlıklı bir linke tıklayan kadın, kendilerini dedektif olarak tanıtan şüphelilerle iletişime geçti. Sahte dedektifler, araştırmalarında 'gizli' ve 'ileri teknoloji' yöntemleri kullandıklarını iddia ederek kadını ikna etti. Hatta telefondan silinen mesajları geri getirebileceklerini ve geçmiş konuşmalara ulaşabileceklerini söyleyerek güvenini kazandılar. Ancak bunun için özel bir yazılım satın alması gerektiğini belirttiler. Kadın, önce küçük bir ödeme yaptı ancak sahte dedektiflerin derdine çare olmayacağını anlayınca vazgeçmek istediğini söyledi. Sahte dedektif çetesi ise ağına düşürdüğü kadını sıkıştırmak istedi. "Özel hayatı ihlal ettin, bunu eşine ve çevrene anlatırız" diyerek talihsiz kadını tehdit etti ve yaptıkları şantajla parça parça toplam 7 milyon lirasını aldı. Talihsiz kadın soluğu emniyette alınca, 7 kişilik sahte dedektif çetesi tek tek yakalandı ve tutuklandı.

İKİ TARAF DA SORUMLU

Türkiye'de özel dedektiflik yasası bulunmuyor. TBMM tarafından 1994'te hazırlanan 3963 sayılı Özel Dedektiflik Yasası, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine doğrudan müdahale edeceği ve kişi güvenliği açısından tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle veto edildi. Türk Ceza Kanunu'nda da özel dedektif tutmakla ilgili doğrudan bir suç tanımı mevcut değil. Ancak dedektifin yaptığı eylemler TCK kapsamındaki suçlara girerse, onu tutan kişi de suçlu sayılıyor.