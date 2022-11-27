Sahte diplomayla doktorluk oyunu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde uzman bir hekimin yanında gözlemci asistan olarak 4 ay boyunca görev yaptığı belirtilen Ayşem Özkiraz adlı kişinin doktor olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Ayşem Özkiraz, hastanede görevli bir uzman doktora tanıdık vasıtasıyla ulaşarak kendisini doktor olarak tanıttı. Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitirdiğini ve Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda da 81 puan aldığını öne süren Özkiraz, uzmanlık konusunda tecrübe edinmek istediğini söyledi. Bunun üzerine uzman doktor da Özkiraz'ın yanında gözlemci asistan olarak durmasına izin verdi.Özkiraz, yaklaşık 4 ay boyunca belirli günlerde gözlemci asistan olarak hastane idaresinin bilgisi dışında uzman hekimi takip etti. Uzman hekim, Ayşem Özkiraz'a bazı tıbbi terimleri sordu. Ancak yeterli cevap alamayan hekim şüphelendi ve Özkiraz'ı hastaneden uzaklaştırdı. Uzman hekim daha sonra durumu hastane başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Ali Filiz'e de bildirdi. Yapılan araştırmada Ayşem Özkiraz'ın doktor olmadığı ve lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Başhekim Filiz, doktor olduğuna inandırmak için gösterdiği diploma ve belgelerin de sahte olduğu belirlenen Özkiraz hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen Özkiraz tutuklandı.Ayşem Özkiraz'ın hiçbir hastayı muayene etmediği, gözlem amacıyla ameliyathaneye girdiği ancak ameliyata katılmadığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendisini doktor olarak tanıttığı iddialarını soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi.Polisin, Özkiraz'ın evinde yaptığı aramada, doktorlara özgü kıyafetler, sahte fakülte kimlik kartları ve çeşitli tıp kitapları bulundu. Ayşem Özkiraz'ın uzakta yaşadığı ailesini de "İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde okuyorum" diyerek kandırdığı, uzun süredir tıp fakültesinde okuduğunu, sonunda doktor olduğunu söylediği öğrenildi.Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Bu kişi, uzman doktoru kendisiyle meslektaş olduğuna, sahte oldukları daha sonra anlaşılan belgelerle inandırmıştır. Uzmanlık için çocuk cerrahisi dalını tercih etmeyi düşündüğünü söyleyip hastaneye bu şekilde gidip gelmeye başlamış, görüştüğü hekim tarafından kendisine, mesleki bir iyi niyetle yardımcı olunması amacıyla hastanede hekimliğin nasıl yapıldığını gözlemleme imkânı verilmiştir. Hastanede görevli bir doktor gibi çalışmamıştır. Hasta muayene etmemiş, reçete yazmamış, hekimin görevi olan hiçbir tıbbi girişimde bulunmamıştır. Doktor rolünü, doktorluk yapmadan, seyirci olarak oynamıştır" denildi.