Sahte diplomayla hademelikten bilgi işlem koordinatörlüğüne yükselmişti! Hademe gözaltına alındı

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda okulun bilgi yönetim sistemine gizlice girerek Pazarlama ve Reklamcılık bölümünden sahte evraklarla mezun olduğu iddia edilen Serdal G., bu sabah gözaltına alındı. Serdal G.'nin emniyetteki ifadesi devam ederken, üniversite yönetimi geriye yönelik öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları dâhil olmak üzere tüm veri ve belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.

Çanakkale'de şehrin konusu haline gelen olay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun üniversitede yaptığı denetimlerde ortaya çıktı. İddiaya göre On sekiz Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda 15 yıldır hademe olarak görev yapan Serdal G. 2021 yılında kendisini üniversite sınavını kazanmış gibi gösterdi. Geceleri temizlik yaptığı sırada okulun bilgi yönetim sistemine dönemin fakülte sekreteri S.A.'dan aldığı şifreler sayesinde giren Serdal G., Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne kaydını yaptı.

DİPLOMASINI REKTÖRDEN ALDI

Serdal G., 2023 yılında Dr. Öğr. Gör. Özgür Manap Konferans Salonunda gerçekleşen törenle diplomasını rektör Cüneyt Erenoğlu'nun elinden aldı. Okulda hademeliğe devam eden Serdal G. iddiaya göre 2024 yılında üniversitenin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ndan aldığı notu sistemden değiştirerek memur olmaya hak kazandı.

MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ OLDU

Üniversite mülakatlarına girmeye hak kazanan Serdal G., 100 puan alarak üniversitenin Bilgi İşletme Bölümü'ne mali işler koordinatörü olarak göreve başladı. Korkunç gerçek, geçtiğimiz hafta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun üniversitede yaptığı denetimlerde ortaya çıktı. Yapılan kontrollerde Serdal G.'nin Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne girmeye hak kazanan bir kişinin kaydını yaptırmamasını fırsat bilip kendi ismini yazdığı belirlendi.

GERİYE DÖNÜK BELGELER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Serdal G. bu sabah polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili üniversiten yapılan açıklamada ise "Üniversitemiz ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu hakkında son günlerde dile getirilen ve kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturan iddialar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından derhal ve hiçbir tereddüde yer bırakmaksızın incelemeye alınmıştır. Söz konusu iddiaların tarafımıza ulaşmasıyla birlikte; İlgili kişiler hakkında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmış, üniversite bünyesinde yetkili ve bağımsız bir soruşturma komisyonu ivedilikle oluşturulmuş. Öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları dâhil olmak üzere tüm veri ve belgeler inceleme altına alınmıştır" dendi.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS), Nedir?

Üniversitelerdeki idari ve akademik süreçlerin çevrim içi olarak yönetilmesine olanak tanıyan, entegre bir bilgi yönetim platformu.