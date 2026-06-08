Sahte dolarları ATM’lere yatırıp Türk Lirası olarak çektiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir "Sahte Döviz" şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Şebeke üyelerinin; İstanbul başta olmak üzere altı farklı ilde gerçeğine birebir uygunlukta hazırlanmış sahte 50 dolarlık banknotları banka ATM'lerinin aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, sonrasında farklı banka ATM'lerinden Türk Lirası olarak çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Çok sayıda bankamatik işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin bu yöntemle 102 bin 750 dolar tutarında zarara neden oldukları saptandı. İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dokuz şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

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