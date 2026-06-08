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Giriş Tarihi: 8.06.2026 08:59

Sahte dolarları ATM’lere yatırıp Türk Lirası olarak çektiler

Gerçeğine birebir uygunlukta hazırlanmış sahte 50 dolarları bankamatiklere yatıran, paraları Türk Lirası olarak çekerek haksız kazanç elde eden ve 102 bin 750 dolarlık zarara yol açan bir şebeke çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte dolarları ATM’lere yatırıp Türk Lirası olarak çektiler
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir "Sahte Döviz" şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Şebeke üyelerinin; İstanbul başta olmak üzere altı farklı ilde gerçeğine birebir uygunlukta hazırlanmış sahte 50 dolarlık banknotları banka ATM'lerinin aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, sonrasında farklı banka ATM'lerinden Türk Lirası olarak çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Çok sayıda bankamatik işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin bu yöntemle 102 bin 750 dolar tutarında zarara neden oldukları saptandı. İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dokuz şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

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Sahte dolarları ATM’lere yatırıp Türk Lirası olarak çektiler
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