Sahte e-Devlet’le büyük tuzak

Konya'da yaşayan N.İ.Ö., yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 50 bin TL idari para cezası aldığını iddia eden dolandırıcıların hedefi oldu. Güven kazanmak isteyen şüpheliler, kurbana e-Devlet görünümü verilmiş sahte bir site üzerinden ceza ekranı izletti. Dolandırıcılar, korkuya kapılan mağdurdan parayı acilen belirtilen IBAN'a yatırmasını istedi. Şüphelenen N.İ.Ö., transferi yapmadan önce avukatına danıştı. Avukatın evrakların tamamen sahte olduğunu söylemesi üzerine mağdur, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

SİTENİN ADI: MASAKUYAP

Yöntemle ilgili açıklamada bulunan Avukat Mehmet Fatih Soylu, "Müvekkilimizden 'MASAK UYAP' adı altında faaliyet gösteren 'masakuyap.org' isimli internet sitesine giriş yapması istenmiş. Siteye girildiğinde e-Devlet ekranını andıran sahte bir ara yüz çıkıyor. e-Devlet bilgilerini girmesi istenmekte ve gerçek bir adli makam tarafından verilmiş izlenimi oluşturacak şekilde mahkeme kararı gösterilmektedir. Bu yöntem, vatandaşın paniğe kapılıp para gönderilmesine yönelik çok tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemi" dedi.